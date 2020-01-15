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بوتين يشكل فريق عمل لإعداد مقترحات لتعديل الدستور

11:52 م الأربعاء 15 يناير 2020
بوتين يشكل فريق عمل لإعداد مقترحات لتعديل الدستور

فلاديمير بوتين

روسيا - (أ ش أ)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الأربعاء، أمرًا بتشكيل فريق عمل لإعداد مقترحات لإدخال تعديلات على الدستور.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان للكرملين :" تشكيل فريق عمل لإعداد مقترحات لإدخال تعديلات على دستور الاتحاد الروسي".

ووفقا لما جاء في البيان، فقد تم تعيين رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد أندريه كليشاس ورئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريع بافيل كراشينينيكو والمدرسة بالأكاديمية الروسية للعلوم تاليا خابرييفا رؤوسا مشاركين لفريق العمل.

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فلاديمير بوتين الاتحاد الروسي روسيا

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