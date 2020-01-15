ترامب يهدد بفرض رسوم على السيارات الأوروبية بسبب الموقف من إيران

واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤولون أوروبيون إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هددت بفرض رسوم نسبتها 25% على السيارات الأوروبية إذا لم يصدر عن الاتحاد الأوروبي بيان إدانة لإيران، ويقوم بتفعيل آلية تسوية المنازعات الموجودة في الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا عام 2015.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أنه لم يتضح تماما مدى الحاجة إلى هذا التهديد، خاصة وأن الأوروبيين اتخذوا بالفعل خطوة تفعيل آلية تسوية المنازعات، حيث كانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد أعلنت أمس تفعيلها وقالت إنها تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار.

كانت إيران قد أعلنت في الأسبوع الماضي تحللها الكامل من شروط الاتفاق بعد قيام الولايات المتحدة باغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتشديد العقوبات الأمريكية على طهران.

يذكر أن الرئيس ترامب كان قد قرر من طرف واحد الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018 وبدأ فرض سلسلة من العقوبات الصارمة على طهران رغم أن الأخيرة لم تنتهك شروط ىالاتفاق في ذلك الوقت.

ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق، بدأت إيران تقليص التزامها ببنود الاتفاق ورفعت مستوى تخصيبها لليورانيوم.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول أوروبي لم تحدد هويته رفضه لتهديد البيت الأبيض.

يذكر أن ترامب كان قد أشار سابقا إلى اعتزامه زيادة الرسوم المفروضة على قطاع السيارات الأوروبي من أجل الحصول على اتفاق تجاري أفضل مع الاتحاد الأوروبي، لكن ربط هذه العقوبات بالموقف من إيران يشير إلى تدهور العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي.

يذكر أن آلية تسوية المنازعات تقضي بفتح باب المحادثات مع إيران لمدة 65 يوما وإذا لم تعود إيران إلى الالتزام بشروط الاتفاق، يمكن إعادة فرض العقوبات الدولية عليها. يأتي ذلك رغم الولايات المتحدة هي التي بادرت بالانسحاب من الاتفاق.