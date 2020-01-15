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رئيس الوزراء السوداني يؤكد متانة العلاقات مع مصر

09:30 م الأربعاء 15 يناير 2020
رئيس الوزراء السوداني يؤكد متانة العلاقات مع مصر

الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني

السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، متانة العلاقات السودانية المصرية، مشيدًا بموقف مصر الداعم والمساند لحكومة الفترة الانتقالية.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الأربعاء، أن حمدوك التقى في مجلس الوزراء اليوم، سفير مصر لدى السودان، حسام عيسى، وذلك بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس.
وبحث اللقاء تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.
وأوضح السفير المصري، بحسب البيان، أنه نقل لرئيس مجلس الوزراء تحيات القيادة المصرية، ودعمها للحكومة الانتقالية، مؤكداّ ضرورة تعزيز وتطوير المشروعات المشتركة بين البلدين في مجالات الصحة والكهرباء ومشاريع البنى التحتية.

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عبد الله حمدوك السودان مصر

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