النواب الأمريكي يصوت على إحالة مواد لائحة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ

واشنطن- (د ب أ):

يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على إرسال مواد لائحة عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق لبدء محاكمته.

وذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس الثلاثاء أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيصوت على قرار لتعيين ممثلي ادعاء، الذين يعرفون باسم مديري إجراءات العزل، وإحالة المواد إلى مجلس الشيوخ.

وقالت بيلوسي لزملائها في اجتماع مغلق إنها ستقوم بتسمية المديرين قبل تصويت اليوم الأربعاء، حسب مشرعين.

ويأتي هذا التصويت بعد حوالي شهر من تصويت مجلس النواب على عزل ترامب، ليصبح الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة، الذي يصوت مجلس النواب لعزله.

وصوت مجلس النواب لعزله بناء على اتهامات بسوء استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بسبب تعامله مع مسألة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

كانت بيلوسي عطلت إحالة مواد العزل إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في محاولة للضغط على ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، لتمكين الشهود من الإدلاء بشهاداتهم خلال المحاكمة.

ورفض ميتش ماكونيل، هذا الطلب، قائلا إن أي قرار بشأن الشهود يجب أن يأتي بعد أن يعرض الجانبان حيثياتهما.