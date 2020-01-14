أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح هاري وميجان أسعار الذهب الطقس حصاد 2019 نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الجيش الوطني: الحل العسكري هدفه إقامة الدولة الليبية

08:20 م الثلاثاء 14 يناير 2020
الجيش الوطني: الحل العسكري هدفه إقامة الدولة الليبية

العميد خالد المحجوب

طرابلس - (أ ش أ)

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن الحل العسكري هدفه القضاء على الميليشيات وإقامة الدولة الليبية.

وأضاف المحجوب - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - "لن نقبل بوجود الميليشيات وأن تستفيد من وقف إطلاق النار، كما أننا لن نقبل بشرعنة الاتفاقات بين حكومة الوفاق وتركيا".

وكان المحجوب قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه لا يمكن التفاهم مع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق التي تقاتل في العاصمة طرابلس إلا بالحل العسكري، بعد رفضها جميع الحلول السياسية والخيارات السلمية، مضيفا أنه "عندما لا يتم الوصول إلى الحل عن طريق السياسية، لا مجال إلا للحل العسكري، لأن هذه الميليشيات المسلحة معروفة لا يمكن التفاهم معها إلا بالقضاء عليها، مثلها مثل الإخوان لا تستمع إلى صوت السياسة والحوار ولا تفهم إلا بلغة قوة السلاح".

هذا المحتوى من

خالد المحجوب الجيش الوطني الليبي الميليشيات

الخبر التالى:

وزير الخارجية الجزائري يزور السعودية لمناقشة المستجدات الإقليمية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:قصف قاعدة عراقية تستضيف قوات أمريكية بصاروخ كاتيوشا