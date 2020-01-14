الجيش الوطني: الحل العسكري هدفه إقامة الدولة الليبية

طرابلس - (أ ش أ)

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن الحل العسكري هدفه القضاء على الميليشيات وإقامة الدولة الليبية.

وأضاف المحجوب - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - "لن نقبل بوجود الميليشيات وأن تستفيد من وقف إطلاق النار، كما أننا لن نقبل بشرعنة الاتفاقات بين حكومة الوفاق وتركيا".

وكان المحجوب قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه لا يمكن التفاهم مع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق التي تقاتل في العاصمة طرابلس إلا بالحل العسكري، بعد رفضها جميع الحلول السياسية والخيارات السلمية، مضيفا أنه "عندما لا يتم الوصول إلى الحل عن طريق السياسية، لا مجال إلا للحل العسكري، لأن هذه الميليشيات المسلحة معروفة لا يمكن التفاهم معها إلا بالقضاء عليها، مثلها مثل الإخوان لا تستمع إلى صوت السياسة والحوار ولا تفهم إلا بلغة قوة السلاح".