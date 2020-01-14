أحداث الخرطوم.. رئيس الوزراء السوداني: الوضع تحت السيطرة

وكالات

قال رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك، إن الأحداث التي شهدتها الخرطوم، اليوم الثلاثاء، تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة مع العسكريين والدفع بها لتحقيق الأهداف العليا.

وأضاف حمدوك، "نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية و قدرتها على السيطرة على الموقف".

وأكد أن أحداث اليوم تحت السيطرة ولن توقف مسيرتهم أو تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة، مطمئنًا المواطنين بأن الأحداث شبه منتهية حاليًا.

وشهد محيط مطار الخرطوم دوي إطلاق نار كثيف بالتزامن مع إجراءات أمنية تتخذها السلطات.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن السلطات الأمنية أغلقت، المجال الجوى لمطار الخرطوم، ومنع إقلاع أو هبوط أى طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقة كافوري أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.

وقالت المصادر إن اغلاق السلطات لمطار الخرطوم جاء احترازيًا خشية وقوع حوادث جوية نتيجة إطلاق النار الكثيف بالهواء، بحسب صحيفة "المشهد" السودانية.

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة.