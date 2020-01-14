السودان: إطلاق نار بمقر هيئة تابعة للمخابرات في الخرطوم

القاهرة- (وكالات):

تردد دوي إطلاق رصاص اليوم (الثلاثاء) في مبنيين يستخدمهما جهاز المخابرات العامة السوداني في العاصمة الخرطوم، حسبما أفاد شاهدان من وكالة رويترز.

وقال أحد الشاهدين إن قوات الأمن أغلقت الطريق المؤدي إلى أحد المبنيين. ويقع الحي الذي تردد فيه دوي إطلاق الرصاص بالقرب من مطار العاصمة.

إلى ذلك، كشفت تقارير سودانية عن وقوع إطلاق النار قرب هيئة العمليات التابعة للمخابرات السودانية في ضاحية كافوري بولاية الخرطوم.

وقال مصدر لوكالة "باج نيوز" الإخبارية إن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق المجاورة لمباني القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

وأشار المصدر إلى تذمر منسوبي الهيئة بقطاع الأبيض والذين رفضوا استلام حقوقهم المالية باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم، كما قاموا بحبس اللجنة المختصة.

وذكرت مصادر أن منسوبي هيئة العمليات طالبوا بحقوق مجزية قبل القرار النهائي بشأن إعادة هيكلتهم بضمهم لإحدى القوات الأمنية أو إحالتهم للتقاعد.

إلى ذلك، تحدث تجمع المهنيين السودانيين الذي كان له دور كبير في الإطاحة بالرئيس عمر البشير عن وجود تمرد من جانب قوات تتبع هيئة العمليات، مشيراً إلى أن سكان أحياء في الخرطوم هُلعوا بأصوات ذخيرة حية من مباني جهاز الأمن والمخابرات العامة. وأضاف أن أصوات الرصاص ما زالت متواصلة مع إغلاق الشوارع المؤدية إلى تلك المناطق.

وتضم هيئة العمليات، الذراع العسكري لجهاز الأمن إبان نظام الرئيس السابق عمر البشير، نحو 14 ألف جندي، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وأصدر المجلس العسكري السوداني في يوليو (تموز) الماضي قراراً بتبعيتها إلى الدعم السريع ثم سرعان ما صدر قرار بتبعيتها إلى الجيش وتسريح جزء منها.

وهناك فترة انتقال سياسي في السودان مدتها ثلاث سنوات يشرف عليها الجيش ومدنيون بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.