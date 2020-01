السيول تجتاح.. هزمت إسرائيل وأبادت قرى إيرانية وأغرقت مطار دبي (صور وفيديو)

كتب - إيمان محمود ومحمد صفوت:

اجتاحت موجة من الأمطار والسيول، المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ضربت السيول الإمارات العربية المتحدة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران مسببة خسائر فادحة، وتم أوقفت الملاحة الجوية في الإمارات على مدار يومين متتاليين، بعدما أغرقت السيول ممرات هبوط الطائرات في مطار دبي الدولي، وقتلت 5 أشخاص في إسرائيل وأغرقت قاعدة جوية بها طائرات حديثة لجيش الاحتلال.

وفي إيران؛ تسببت الفيضانات في قطع الطرق عن أكثر من 500 قرية، فضلًا عن غرق بعض القرى بالكامل حسبما كشفت الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب خبراء الأرصاد الإيرانيين، فإن ارتفاع السيول وصل إلى 4 أمتار وفي بعض المناطق تخطى حاجز الـ8 أمتار.

دولة الاحتلال

تسببت السيول في دولة الاحتلال الإسرائيلي بخسائر فادحة لجيش الاحتلال، إذ قال ضابط بجيش الاحتلال يحمل رتبة كبيرة سلاح الجو، اليوم الاثنين، إن 50 مليون لتر أغرقت القاعدة العسكرية "هاتزور" في نصف ساعة فقط ما تسبب بإضرار 8 طائرات ومعدات أخرى.

