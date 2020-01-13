السيول تجتاح.. هزمت إسرائيل وأبادت قرى إيرانية وأغرقت مطار دبي (صور وفيديو)

كتب - إيمان محمود ومحمد صفوت:

اجتاحت موجة من الأمطار والسيول، المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ضربت السيول الإمارات العربية المتحدة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران مسببة خسائر فادحة، وتم أوقفت الملاحة الجوية في الإمارات على مدار يومين متتاليين، بعدما أغرقت السيول ممرات هبوط الطائرات في مطار دبي الدولي، وقتلت 5 أشخاص في إسرائيل وأغرقت قاعدة جوية بها طائرات حديثة لجيش الاحتلال.

وفي إيران؛ تسببت الفيضانات في قطع الطرق عن أكثر من 500 قرية، فضلًا عن غرق بعض القرى بالكامل حسبما كشفت الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب خبراء الأرصاد الإيرانيين، فإن ارتفاع السيول وصل إلى 4 أمتار وفي بعض المناطق تخطى حاجز الـ8 أمتار.

دولة الاحتلال

تسببت السيول في دولة الاحتلال الإسرائيلي بخسائر فادحة لجيش الاحتلال، إذ قال ضابط بجيش الاحتلال يحمل رتبة كبيرة سلاح الجو، اليوم الاثنين، إن 50 مليون لتر أغرقت القاعدة العسكرية "هاتزور" في نصف ساعة فقط ما تسبب بإضرار 8 طائرات ومعدات أخرى.

Joies de l'hydrologie et des oueds au Proche-Orient



Mud bath in Israel...

Several IAF's F-16s taking bath due to heavy rain 😱🙊 pic.twitter.com/6YK18EbeA5 — Harry Boone (@towersight) January 12, 2020

وأوضح الضابط- وفق موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي- أن سيول الأمطار أغرقت أجزاء كبيرة من القاعدة، بما في ذلك مستودعات تحت الأرض، معتبرًا ذلك أنه خطأ كبير، وأنه كان يجب إخلاء الطائرات من قبل.

وأشار إلى أن 5 من الطائرات المتضررة عادت للعمل، وأن 3 منها ستعود في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وقال: "تم أخذ العبر والدروس مما جرى"، مشيرًا إلى أنهم استعدوا للتعامل مع المنخفض الجوي لكن الأولوية كانت لحياة الجنود والمعدات الحساسة للطائرات والبنية التحتية التشغيلية.

غرق طائرات سلاح القتل في أحد المطارات في الكيان الاسرائيلي نتيجة السيول pic.twitter.com/nCZDF3mo9w — قاسم محسن (@kassemshmohsen) January 12, 2020

وهذه المرة الثانية في السنوات الأخيرة التي تغزو فيها الأمطار بشكل كبير القاعدة التي تضم وحدات مهمة من سلاح الجو الإسرائيلي التي تستضيف باستمرار تمرينات دولية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن الواقعة تخضع للتحقيق من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لمعرفة ما إذا كان يمكن منع تضرر الطائرات، أو أن موجة الأمطار كان من الممكن الاستعداد لها.

وأوضحت التقارير أن جيش الاحتلال "يُقيّم الأضرار" المتوقع أن تصل كلفتها إلى الملايين من الشيكل، بعد تضرر "عدد كبير" من الطائرات، من دون الإفصاح به.

الإمارات

شهدت الإمارات حالة من الطقس السيء لم تشهدها منذ أكثر من 24 عامًا، وخاصة إمارة دبي، إذ تساقطت الأمطار بغزارة حتى أغرقت مهابط الطائرات بمطار دبي، وهو الأمر الذي جعل الإمارات ترفع حالة الطورائ، وتدخلت فرق الإنقاذ لإغاثة المُحاصرين في السيول، إذ أعلنت إدارة المهام الخاصة في شرطة رأس الخيمة، في بيان لها إنقاذ 204 شخصًا حاصرتهم السيول خلال الأيام الماضية.

كما نفذ فريق الإنقاذ في المسطحات المائية بالعين التابع لمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي عمليات إنقاذ مختلفة في الأودية والمسطحات المائية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بلدية منطقة العين وشركة العين للتوزيع وإدارة الدفاع المدني، حيث قامت بعملية إنقاذ 17 شخصًا حاصرتهم مياه الأمطار بوادي صاع و8 أشخاص في وادي غشابة، و25 مركبة في مضمار الدراجات الهوائية بالبطين، كما شملت العمليات إنقاذ 7 أشخاص بوادي المقام، وهم بحالة جيدة حيث كانوا يقضون أوقاتهم بالاستمتاع بأجواء هطول الأمطار.

وكشفت بلدية دبي عن تلقيها 5700 بلاغ مرتبط بتقلبات الطقس خلال اليومين الماضيين وتمت معالجة 4000 منها مبينة أن كميات مياه الأمطار التي تم سحبها بلغت مليونًا و350 ألف متر مكعب، وأن معدل هطول الأمطار بلغ 150 ملم في الساعة.

إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بإنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص علقوا بسبب الفيضانات التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في إقليم سيستان وبلوشيستان بجنوب شرقي البلاد.

تشهد مناطق في إقليم سيستان وبلوشيستان بجنوب شرقي إيران فيضانات غير مسبوقة. وقال الهلال الأحمر أن ارتفاع مياه السيول بلغ ما بين 4 إلى 8 أمتار في بعض المناطق، مشيراً إلى إنقاذ 3 آلاف شخص، فضلاً عن انقطاع الكهرباء عن 130 منطقة.#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/Ya99uLRPbD — صحيفة الخليج (@alkhaleej) January 13, 2020

وقال الهلال الأحمر الإيراني: "خلال اليومين الماضيين تم إنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص علقوا بسبب الفيضانات في إقليم سيستان وبلوشيستان، وجرى توزيع بطانيات وخيم ومواد غذائية ومياه معدنية على السكان تم إرسال 65 فريقًا مكونًا من 3500 شخص لتقديم المعونات، وجرى استخدام مروحيات في إنقاذ بعض العالقين".

وذكر مصدر مسؤول في منظمة الطوارئ الإيرانية، أن الطرق أصبحت مقطوعة عن 500 قرية نتيجة هذه الفيضانات.

وأضاف المصدر أن ارتفاع مياه السيول بلغ ما بين 4 إلى 8 أمتار في بعض المناطق، وانقطع التيار الكهربائي عن 130 منطقة في الإقليم، وتضرر قطاع الزراعة في الإقليم بشكل حاد.