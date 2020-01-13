الخارجية الروسية: حفتر والسراج يجريان مباحثات اليوم في موسكو

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، سيعقدان محادثات في موسكو بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا.

وقال المصدر، وفقًا لقناة "روسيا اليوم"، إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، والسراج، سيجريان اليوم مفاوضات في موسكو، مضيفًا أن اللقاء سيعقد بمشاركة ممثلي وزارتي الخارجية الروسية والتركية.

ووصل قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الاثنين.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل السبت، بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.