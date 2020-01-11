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وكالة أنباء سلطنة عمان: وفاة السلطان قابوس بن سعيد

02:19 ص السبت 11 يناير 2020
وكالة أنباء سلطنة عمان: وفاة السلطان قابوس بن سعيد

قابوس بن سعيد

مسقط - (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء سلطنة عمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بوفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

نعى البلاط السلطاني: "السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء الجمعة بعد نهضة شامخة أرساها خلال خمسين عاماً منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 يوليو عام 1970 وبعد مسيرةٍ حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة، وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا"

وكان السلطان قابوس البالغ من العمر 79 عامًا، عاد نهاية الشهر الجاري من بلجيكا بعد رحلة قصيرة لأسباب طبية في وقت سابق هذا الشهر.

قابوس بن سعيد سلطنة عمان وفاة السلطان قابوس

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