مسؤول أميركي: قواتنا حاولت تصفية مسؤول إيراني باليمن يوم مقتل سليماني

وكالات:

قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة حاولت قتل قائد إيراني كبير في اليمن، في نفس الليلة التي استهدفت بها واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

وأكد المسؤول الأمريكي، وفقًا لـ"واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة فشلت في اغتيال المسؤول الإيراني في اليمن.

لم يقدم المصدر أي تفاصيل حول المهمة أو كيف حاولت الولايات المتحدة القيام بها.

وأكد المسؤول الأمريكي أنه حتى اللحظة لا نية لعملية أوسع لتقليص قيادة قوة الحرس الثوري، وفيلق القدس.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، استهدفت عبدالرضا الشهلابي، الممول والقيادي في فيلق القدس.

وفي ديسمبر، أعلن مبعوث الولايات المتحدة لإيران براين هوك، أن الإدارة ستقدم ما يصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات حول الأنشطة المالية والشبكات وشركاء عبد الرضا شهلابي.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان أكبر ارهابي في العالم.

وقال ترامب، في كلمة من البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن سليماني درّب حزب الله الشيعي اللبناني، وتسبّب بقتل وإصابة جنود أمريكين كُثُ.

وتابع: "سليماني يداه مُلتخطتين بالدماء العراقية والأمريكية، وكان يجب القضاء عليه من وقت طويل".

وشدد أنه بمقتل سليماني يرسل رسالة إلى كل الإرهابيين، مفادها "إذا كنتم ترغبون في الحافظ على حياتكم، فتجنبوا مواطنينا ومصالحنا".

تأتي كلمة الرئيس الأمريكي بعد الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين عسكريتين تتمركز فيهما القوات العسكرية الأمريكية في العراق، لم يسفر عن أي ضحايا من الجانب الأمريكي أو العراق، حسبما أكدت واشنطن والعراق.