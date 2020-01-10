أستراليا تحث ربع مليون شخص على ترك منازلهم تحسبا لحرائق الغابات

كانبرا - (أ ش أ):

حثت السلطات الأسترالية، اليوم الجمعة، حوالي ربع مليون شخص على إخلاء منازلهم، حيث من المتوقع أن يؤجج ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح من حرائق الغابات المميتة عبر الساحل الشرقي.

وقال مفوض إدارة الطوارئ في ولاية فيكتوريا، آندرو كريسب، وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية، "أطلقنا تنبيها بوجود حالة طوارئ، وبعثنا رسائل نصية إلى 240 ألف شخص عبر شرق الولاية بشكل أساسي... إذا كان بالإمكان الخروج، اخرجوا وابتعدوا عن الأجزاء النائية التي تكسوها الغابات من ولايتنا".

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة أجزاء من أستراليا، اليوم الجمعة، مما يهدد بإشعال موسم حرائق الغابات التي دمرت بالفعل ما يقرب من 2000 منزل.