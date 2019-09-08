هولندا تأسف لإفراج أوكرانيا عن مشتبه به في إسقاط طائرة ماليزية

أمستردام- (د ب أ):

أعربت هولندا عن خيبة أملها لقيام أوكرانيا بإطلاق سراح مشتبه به في حادث إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17 عام 2014 قبل عملية تبادل أسرى مع روسيا.

ويشتبه بأن الانفصالي المؤيد لروسيا، فولوديمير تسيماخ، كان قائد وحدة الدفاع الجوي لجماعة انفصالية في شرق أوكرانيا حيث تم إسقاط الطائرة.

وتم استهداف الطائرة، التي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، بصاروخ أرض-جو يعتقد فريق دولي من المحققين أنه جاء من روسيا. وأسفر ذلك عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.

وتم إطلاق سراح تسيماخ أمس السبت ونقله جوا إلى موسكو.

وذكرت وزارة الخارجية الهولندية أن المشتبه به لا يزال بإمكانه أداء دور أساسي في التحقيق الدولي في الكارثة.

وقالت رسالة من الوزارة إلى البرلمان الهولندي: "حثت الحكومة السلطات الأوكرانية المعنية على عدم إدراج السيد تسيماخ في تبادل الأسرى".

وشملت عملية تبادل الأسرى التي طال انتظارها أمس السبت عشرات الأشخاص. ووصفتها موسكو بأنها "خطوة مهمة" للأمام بالنسبة للجانبين.

وتدهورت العلاقات الثنائية منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 .