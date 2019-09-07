أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك وبيراميدز قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

"داخلية كردستان" تنفي وجود آلاف المعتقلين في سجون الإقليم

09:04 م السبت 07 سبتمبر 2019
"داخلية كردستان" تنفي وجود آلاف المعتقلين في سجون الإقليم

كردستان العراق

أربيل - (أ ش أ):
نفت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق تقارير تشير إلى وجود آلاف المعتقلين من سكان محافظة كركوك في سجون أربيل والسليمانية.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة - أن التقارير احتوت على جملة من المعلومات والأرقام المضللة وغير الدقيقة، لافتة إلى أن ما تضمنته تلك التقارير لا تعدو كونها اتهاما مستهلكا يتكرر بين حين وآخر تستهدف وحدة ونزاهة الإقليم.

هذا المحتوى من

داخلية كردستان كردستان العراق سجون أربيل السليمانية

الخبر التالى:

التحالف: إسقاط "مسيرة" في المجال الجوي اليمني أطلقتها "الحوثي" من عمران
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان