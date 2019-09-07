"داخلية كردستان" تنفي وجود آلاف المعتقلين في سجون الإقليم
أربيل - (أ ش أ):
نفت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق تقارير تشير إلى وجود آلاف المعتقلين من سكان محافظة كركوك في سجون أربيل والسليمانية.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة - أن التقارير احتوت على جملة من المعلومات والأرقام المضللة وغير الدقيقة، لافتة إلى أن ما تضمنته تلك التقارير لا تعدو كونها اتهاما مستهلكا يتكرر بين حين وآخر تستهدف وحدة ونزاهة الإقليم.
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