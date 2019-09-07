المكسيك تؤكد تقليص تدفق المهاجرين على الولايات المتحدة بنسبة 56%

مكسيكو سيتي - أ ش أ

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارتشيلو إبرار، أن بلاده تمكنت من تقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 56 % منذ مايو 2019.

وقال الوزير وفقا لقناة "فرانس 24" ،اليوم السبت،" لا أتوقع تهديدات بتعريفات جمركية لأنه حدث تقليص بنسبة 56% في تدفق المهاجرين ونحض الحكومة الأمريكية على دعم استراتيجية المكسيك".

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية المكسيك الثلاثاء المقبل بواشنطن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وتواجه الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2018 موجات من الهجرة غير الشرعية على الحدود مع المكسيك؛ ما وتر العلاقات بين البلدين.

وهددت واشنطن في يونيو بفرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من المكسيك إذا لم توقف حكومتها وصول المهاجرين.