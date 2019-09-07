بالفيديو.. إيفانكا ترامب ترقص مع سيدة حرفية بسوق في باراجواي

كتبت - إيمان محمود:

نشرت إذاعة "فويس أوف أمريكا" عبر قناتها على يوتيوب، فيديو يظهر نجلة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب وهي ترقص مع إحدى السيدات الحرفيات، في سوق للأعمال الحرفية بباراجواي، وسط تصفيق السيدات وفرحة غامرة طغت على الحاضرين.

واجتمعت إيفانكا مع رئيس باراجواي ماريو عبده بينيتيز، وسيدات تشتغلن بالأعمال الحرفية، أمس الجمعة، كجزء من جولتها في أمريكا الجنوبية، معلنة أن صندوق المساعدة الخاص بالنساء المشتغلات في المنطقة سيتضاعف إلى مليار دولار.

وتهدف رحلة ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الخاص إلى الترويج لمبادرة البيت الأبيض من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، وشملت توقفات سابقة في الأرجنتين وكولومبيا، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وكان لدى صندوق مبادرة الرخاء والتنمية في العالم صندوق أولي بقيمة 500 مليون دولار، وأعلنت إيفانكا التزامها بمضاعفة الصندوق، قائلة إن الأموال من القطاع الخاص ستتم إدارتها بواسطة بنك أمريكي "لتنمية أعمال النساء وبالتالي الوصول إلى أعمالهن".