ستوكهولم: إيران ستفرج عن 7 أشخاص من طاقم الناقلة السويدية المحتجزة

ستوكهولم - (أ ش أ)

أعلنت شركة "ستينا بلك" الشركة السويدية المالكة للسفينة "ستينا إمبيرو" التي احتجزتها إيران، اليوم/الأربعاء/، أن طهران ستطلق سراح سبعة من أفراد طاقمها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إريك هانيل - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - إنه "سيتم إطلاق سراح سبعة من أفراد الطاقم وفقًا للسلطات الإيرانية، دون الكشف عن موعد الإطلاق".

وأضاف "نعتبر هذه الرسالة من السلطات الإيرانية، بمثابة خطة إيجابية في سياق الإفراج عن باقي أعضاء الطاقم، الذي طالما كان أولويتنا الأساسي".

يذكر أن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني، كان على متنها طاقم مكون من 23 شخصًا بينهم 18 هنديًا، بالإضافة إلى من أشخاص من الفلبين ولاتفيا وروسيا.

واحتجزت إيران الناقلة في 19 يوليو في مضيق هرمز، حيث اتهمها الحرس الثوري بتجاهل نداءات استغاثة وإطفاء جهاز إرسالها بعد اصطدامها مع قارب للصيد.