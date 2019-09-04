بدء محادثات جدة بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

القاهرة - (مصراوي):

أفادت وكالة "رويترز" عن بدء حوار غير مباشر بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي في جدة لإنهاء القتال جنوب اليمن.

ووصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، مساء الثلاثاء، إلى مدينة جدة تلبية لدعوة من الحكومة السعودية لحضور حوار مزمع مع الحكومة التي وصل وفدها بحسب مصادر مطلعة إلى جدة قبل يومين ويرأسه نائب الرئيس علي محسن الأحمر.