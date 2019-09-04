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    إيران ترفض 15 مليار دولار من أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي

    09:59 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    إيران ترفض 15 مليار دولار من أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي

    علم ايران

    القاهرة – مصراوي:

    أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن طهران ترفض عرضًا بقرض قيمته 15 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي.

    فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن الخطوة الثالثة لخفض الالتزام بالاتفاق النووي هامة جدًا وسيكون لها تداعيات كبيرة.

    قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الرئيس حسن روحاني، سيعلن قريبًا عن تفاصيل خفض طهران لالتزاماتها النووية.

    وأعلن ظريف، أن بلاده ستبني مستقبلها سواء استمر الاتفاق النووي مع الدول الموقعة عليه، أو بدونه، مضيفًا أن إيران لديها الكثير من الخيارات.

    إيران أوروبا الاتفاق النووي طهران الاتحاد الأوروبي حسن روحاني

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