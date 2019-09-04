إيران ترفض 15 مليار دولار من أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي

القاهرة – مصراوي:

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن طهران ترفض عرضًا بقرض قيمته 15 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي.

فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن الخطوة الثالثة لخفض الالتزام بالاتفاق النووي هامة جدًا وسيكون لها تداعيات كبيرة.

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الرئيس حسن روحاني، سيعلن قريبًا عن تفاصيل خفض طهران لالتزاماتها النووية.

وأعلن ظريف، أن بلاده ستبني مستقبلها سواء استمر الاتفاق النووي مع الدول الموقعة عليه، أو بدونه، مضيفًا أن إيران لديها الكثير من الخيارات.