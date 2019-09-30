دبلوماسي سعودي: علاقاتنا مع روسيا تتعزز وتتوسع باستمرار

موسكو - أ ش أ

أعلن السفير السعودي لدى روسيا رائد القرملي، اليوم الاثنين، أن السعودية اختارت روسيا ضمن مجموعة من 49 دولة يستطيع مواطنوها الحصول على التأشيرة السياحية بسهولة، قائلًا: "علاقاتنا الثنائية مع روسيا تتعزز وتتوسع باستمرار".

وقال القرملي -في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية-: "اختارت المملكة روسيا الاتحادية ضمن المجموعة الأولى من 49 بلدًا يستطيع مواطنوها الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية بكل سهولة و يسر، إننا نتطلع إلى تدشين اتصال جوي مباشر بين البلدين، الأجواء الجوية القانونية مهيئة لأي شركة (طيران) من البلدين لتسيير رحلات جوية".

وفي رد على سؤال ما إذا كان سيتم السماح لغير المسلمين بزيارة مكة والمدينة، قال القرملي: "نرحب بكل السياح الروس، ولكن مكة والمدينة ستبقيان مقتصرتين على المسلمين".

وقال القرملي، رداً على سؤال حول الوضع في اليمن: "نتمنى انتهاء الأعمال العسكرية في اليمن اليوم قبل الغد. نرحب بالسلام وندعم كافة الجهود والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الأمر".

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث في المملكة العربية السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، انفتاح المملكة أمام السياح الأجانب، خارج إطار السياحة الدينية، لأول مرة بموجب نظام تأشيرات جديد أعلن عنه مساء يوم الجمعة الماضي، وستُقدّم السعوديّة تأشيرات سياحيّة عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة مقابل دفع رسوم بنحو 80 دولارا للتأشيرة.

واستقبلت المديرية العامة للجوازات، من خلال إداراتها في منافذ المملكة العربية السعودية، السياح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية، ويتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية (Visa.visitsaudi.com) أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة.

وأفادت الجوازات بأن منافذ الدخول الرئيسة التي سيمر السياح عبرها وهي مطارات (الملك خالد الدولي في الرياض - الملك عبد العزيز الدولي في جدّة - الملك فهد الدولي في الدمام - الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة - الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا) ومنافذ (جسر الملك فهد البرّي - البطحاء البرّي).