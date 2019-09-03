وزير الخارجية الألماني: نعمل لإعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سوف تتعاون مع السودان لإعادة دمجها في المجتمع الدولي.

وصل ماس إلى السودان في زيارة يلتقي فيها رئيس الوزراء والفريق عبد الفتاح برهان، إلى جانب شخصيات ساهمت في قيادة الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر حسن البشير.

وأوضح الوزير الألماني أنّه يتطلّع إلى إجراء مباحثات مع ممثّلي حركة الاحتجاج "للتعبير عن تقديره لهم". وتابع "نودّ أن يكون السودان قادراً على استغلال الفرصة التاريخية بعد سنوات من العزلة لتلقّي الدعم الضروري من المجتمع الدوليّ".

وكان السفير الألماني في الخرطوم أولريش فيلهلم كلوكنر قد كشف في وقت سابق أن زيارة وزير الخارجية ماس للسودان سوف تتضمن أيضا لقاءات مع صناع الثورة في البلاد وتفقد ميدان الاعتصام.