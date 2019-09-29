الخارجية الكويتية تنفي سحب العراق شكواه بشأن الحدود البحرية

الكويت - (د ب أ):

نفت مصادر مطلعة رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الكويتية ، ما تم تداوله من أنباء عن سحب العراق لشكواه ضد الكويت في مجلس الأمن والمتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الاحد عن المصادر قولها إن الكويت ردت على الشكوى بمذكرة تفصيلية تشرح سلامة موقف الكويت، ولكن لم يتم سحب الشكوى من الجانب العراقي وما يتم تداوله في هذا الصدد غير دقيق جملة وتفصيلا.

كانت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف قد صرحت بأن العراق سحب شكواه ضد الكويت في مجلس الأمن.

وعلى صعيد متصل ، وصفت المصادر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة مع العراق بـ"البنّاء" والذي يأتي في اطار تعزيز العلاقات الثنائية والحرص على تطويرها في المجالين الاقتصادي والتجاري.