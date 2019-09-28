إصابة رجلين جراء إطلاق نار في أحد أحياء برلين.

برلين - (د ب أ):

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية عن إطلاق نار في منطقة شارلوتنبورج بالعاصمة برلين في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت.

وأوضح المتحدث أن الواقعة أسفرت عن إصابة رجلين، لكنه نفى وجود خطر يهدد حياتهما.

ولم تدل الشرطة بتصريحات حول الحادثة، لكنها أكدت حدوث إطلاق نار. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تشاجرت مجموعتان في منطقة شارع "كانترشتراسه" حيث العديد من الحانات.

ولا يزال من غير المعروف بعد لماذا تم إطلاق النار، أو الأشخاص الذي تورطوا في الشجار.