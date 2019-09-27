متظاهرو المناخ في تايوان ينظمون "العشاء الأخير" أمام مقر البرلمان

تايبيه- (د ب أ):

تجمع أكثر من 100 شخص خارج مقر البرلمان التايواني اليوم الجمعة للمطالبة بتحرك أقوى للتقليل من انبعاث الغازات الدفيئة.

ونظم التظاهرة تحالف الهواء النظيف في تايوان، واتحاد عمال الداخل في تايوان، وجماعات مدنية وبيئية أخرى. ومن المقرر أن يشارك في الفعالية أيضا برلمانيون من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم وأحزاب المعارضة.

وقالت المتحدثة باسم التحالف وانج تشينج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)-"إنه تم تنظيم المظاهرة استجابة لدعوة الإضراب العالمي من أجل المناخ الذي دعت إليه ناشطة المناخ المراهقة جريتا تونبرج.

وقالت وانج "نريد تنبيه الحكومة للقيام بتحرك فعال من أجل التعامل مع أزمة المناخ"، مضيفة أن القوانين الحالية في البلاد "لم تعد كافية لأنه ليس هناك وقت كاف".

ويتضمن برنامج اليوم الجمعة أداء عروض لجماعات السكان الأصليين وبيانات من طلاب المدارس الثانوية الأمريكيين واليابانيين والأوروبيين. ويذكر أن ما يطلق عليه " العشاء الأخير للكوكب" هو غداء مقرر أمام البرلمان.

وفي مواجهة الامطار الغزيرة، رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات منها "تايوان خالية تماما من انبعاثات الكربون، الأطفال لديهم مستقبل" و "استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمئة في تايوان".

وعلى الرغم من أن تايوان مستبعدة من الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة بسبب اعتراض الصين، إلا ان الحكومة تتبع بشكل تطوعي اتفاق باريس لتخفيف تغير المناخ.

وأطلقت خطة تحرك وطنية للاستجابة لتغير المناخ في عام 2017 بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50 بالمئة عن مستواها عام 2005 بحلول عام 2050.