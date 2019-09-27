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    صحيفة كويتية: ضبط فلبينيين يسيّران طائرة مسيرة فوق منشأة مهمة

    09:49 ص الجمعة 27 سبتمبر 2019
    صحيفة كويتية: ضبط فلبينيين يسيّران طائرة مسيرة فوق منشأة مهمة

    الطائرات الخاصة المسيرة درون

    الكويت - (أ ش أ)

    ألقت السلطات الكويتية القبض على فلبينيين اثينين؛ لقيامهما بتسيير طائرة مسيرة "درون" فوق احدى المنشآت الحيوية المهمة في منطقة الزور.

    وقال مصدر أمني – وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة – إن رجال الإدارة العامة لأمن المنشآت رصدوا طائرة مسيرة (درون) تحوم فوق محطة الزور، مشيرا إلى أنه تم تتبعها إلى خارج المنطقة، وتبين أن من يقوم بالتحكم فيها موجود بأحد المواقع بجانب المحطة، وعند التوجه الى الموقع، شوهد وافدان من الجنسية الفلبينية وتم ضبطهما وبحوزتهما الطائرة المسيرة.

    وأضاف أنه تبين من التحقيقات أن الفلبينيين الاثنين لا يحملان تصريحا أو موافقة مسبقة، من قبل إدارة المنشآت، يخولهما باستخدام تلك الطائرة، مشيرا إلى أن التحقيقات مازالت جارية مع المتهمين الاثنين، لبيان علاقتهما بطائرة مسيرة أخرى تم رصدها في حوادث مشابهة وقعت في وقت سابق فوق منشآت مهمة.​

    هذا المحتوى من

    Asha
    طائرة درون الكويت الفلبين منطقة الزور
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