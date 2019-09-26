زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب مدينة اسطنبول التركية

اسطنبول - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة مدينة اسطنبول التركية اليوم الخميس، وذلك بعد يومين من زلزال آخر بقوة 4.6 درجة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) أن قوة الزلزال بلغت 5.8 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزه كان على عمق 6.9 كيلومتر في بحر مرمرة، قبالة سواحل قضاء سيليفري بالجانب الأوروبي من اسطنبول.

وأضافت الوكالة أن الزلزال شعر به سكان المدينة والولايات المحيطة.

وأظهرت لقطات بثتها محطة "تي آر تي" خروج أشخاص مذعورين من المباني، إلى جانب طلاب يبكون بينما يحاول آباؤهم طمأنتهم في مدرسة ابتدائية في سيليفري.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر.

وسبق أن شهدت تركيا زلازل مدمرة في الماضي، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 وتسبب في مقتل أكثر من 17 ألف شخص.