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    السلطة الفلسطينية: تجاهل ترامب المقصود للقضية الفلسطينية لا يساعد في تحقيق السلام

    03:40 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    السلطة الفلسطينية: تجاهل ترامب المقصود للقضية الفلسطينية لا يساعد في تحقيق السلام

    وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

    رام الله- (د ب أ):

    قالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء إن التجاهل "المقصود" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس "لا يساعد في تحقيق السلام".

    واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن "انحياز ترامب وإدارته الكامل للاحتلال الإسرائيلي وسياساته، لا يساعد في تحقيق السلام، ويسقط التفرد الأمريكي في رعاية عملية السلام وأية مفاوضات جدية وذات معنى".

    وأكدت أن "تجاهل ترامب المقصود للقضية الفلسطينية يستدعي سرعة التحرك الدولي لإطلاق مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية إشراف دولية متعددة الاطراف على المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني".

    ورأت الخارجية الفلسطينية أن ترامب "يحاول الترويج لمسار التفافي على القضية الفلسطينية يقوم على ما اعتبره (المصالح المشتركة لدول المنطقة في محاربة المتطرفين)"، مشددا على "ضرورة تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجاراتها، وهي سياسة أمريكية تعتبر عصب خطة ترامب للسلام المزعوم في الشرق الأوسط".

    وأكدت أن مواقف ترامب "باتت تشكل غطاءً يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وهي مواقف نشاز وخارجة عن الإجماع الدولي".

    يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تقاطع إدارة ترامب منذ إعلانه في كانون أول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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