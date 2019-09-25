نتائج نهائية: "أزرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 32 و"المشتركة" 13 في الانتخابات الإسرائيلية

رام الله - (أ ش أ):

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ22 ارتفاع حزب الليكود إلى 32 مقعدا، بحصوله على مقعد إضافي على حساب كتلة "يهدوت هتوراه"، التي تراجعت إلى 7 مقاعد.

وبينت النتائج، التي نشرت على موقع لجنة الانتخابات الإسرائيلية والتي ستسلم، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن حزب "أزرق أبيض" حصل على 33 مقعدا، والقائمة المشتركة العربية على 13 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 8 مقاعد، وتحالف "إلى اليمين" حصل على 7 مقاعد، بينما تحالف "العمل-غيشير" 6 مقاعد، و"المعسكر الديموقراطي" حصل على 5 مقاعد.

وستسلم النتائج مساء اليوم للرئيس الإسرائيلي رؤوف ريفلين، الذي بدوره سيجتمع مع رئيس كتلة أزرق أبيض بيني جانتس ورئيس كتلة الليكود بنيامين نتنياهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة. علما أن كتلة أحزاب اليمين بدون أفجيدور ليبرمان"اسرائيل بيتنا"، حصلت على 55 مقعدا بينما كتلة الوسط واليسار حصدت 57 مقعدا.

ويأتي هذا التحديث وفقا لفرز الأصوات التي تنفذها اللجنة المركزية للنشر الرسمي والنهائي للنتائج اليوم، ووفقا لبيان اللجنة فإن التحديث جاء بعد "إجراءات التفتيش والمراقبة المتعمقة" التي أجريت في الأيام الأخيرة.

وذكرت لجنة الانتخابات أنها وجدت أدلة حول التزويرات التي حصلت في مركز الاقتراع في عدة مدن عربية، موضحة أنه تم استبعاد بعض صناديق الاقتراع تمامًا وفي بعض الحالات كانت اللجنة الانتخابية قادرة على استبعاد الأصوات المزورة في الصناديق فقط.