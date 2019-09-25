روسيا: إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط لن يحل مشاكل المنطقة

موسكو - (أ ش أ):

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، اليوم الأربعاء، أن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط وتعزيز إمكانيات واشنطن العسكرية في المنطقة لن يساعد في حل المشاكل في الخليج المتوتر، بعد الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

وقال فرشينين، في تصريحات إعلامية -نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية- : "نحن لا نعتقد أن هذه القضايا يتم حلها بالوسائل العسكرية وزيادة القدارات العسكرية.. نحن ننطلق بأنه ينبغي توضيح كافة التفاصيل وإجراء تحقيق موضوعي".

وأضاف: "في أي حال من الأحوال ليس من خلال الوسائل العسكرية يتم حل هذه المشاكل".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، يوم السبت الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط على خلفية الهجوم على المملكة العربية السعودية.

وقال أسبر، إن إرسال الولايات المتحدة أسلحة إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يأتي لتحسين قدراتهما الدفاعية.

وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة والسعودية، إيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين. فيما تنفي طهران تورطها في المسألة.