ترامب: لا نسعى إلى خوض نزاع مع أي دولة

كتبت- هدى الشيمي:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تسعى إلى خوض أي نزاع مع أي دولة أخرى.

وقال ترامب، في كلمة مُقتضبة مع الصحفيين أثناء تواجده في مقر الجمعية العامة بالأمم المتحدة، إن واشنطن لا تسعى لخوض نزاع مع أي دولة، لكنها ستدافع عن مصالحها.

وردًا على سؤال بخصوص التوترات مع إيران، قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن في موقف قوي جدًا تجاه الجمهورية الإسلامية.

يلقي الرئيس الأمريكي خطابه، بعد قليل، أمام الجمعية العامة للامم المتحدة بعد نظيره البرازيلي جايير بولسونارو، ومن المتوقع أن يتوجه بكلمته إلى قاعدته الانتخابية قبل حوالى 400 يوم من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فقد وعد الملياردير الجمهوري بالتحدث عن "النجاحات الهائلة" للولايات المتحدة ووضع الاقتصاد الأمريكي الذي وصفه بانه "رائع".