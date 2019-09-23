السودان: إطلاق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر

القاهرة- (مصراوي):

أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، الاثنين، إطلاق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.

أوضح البدوي أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، مُضيفًا أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر حتى يونيو 2020.

وقال إن رئيس وزراء السودان سيطلب ملياريّ دولار دعمًا من البنك الدولي خلال زيارته الحالية إلى نيويورك.

وذكر أن السودان طلب من البنك الدولي إعارته 3 خبراء سودانيين للعمل في البلاد خلال فترة الانتقال السياسي مع تمويل مهمتهم.

وفي أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين، لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.

وتابع: "السودان يحتاج بصورة عاجلة إلى ما بين مليار وملياري دولار لا بد أن تتوافر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه".

وأشار إلى أنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان، وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للخبز والوقود والكهرباء والدواء ، قال حمدوك إن "رفع الدعم قضية محورية في السودان وسنحاول الاستفادة من تجارب بعض الدول وقضية رفع الدعم هي جزء من الاقتصاد السياسي القرار حوله سنتخذه بعد نقاشات عميقة مع شعبنا والشعب هو من سيحدد القرار في هذا الملف".

ويعاني السودان من اضطراب اقتصادي منذ أن فقد الجزء الأكبر من إنتاجه النفطي في عام 2011، عندما انفصل جنوب السودان بعد حرب أهلية استمرت عشرات السنين.

وخفّض السودان قيمة الجنيه عدة مرات لكنه فشل في منعه من الانهيار. ويبلغ سعر الدولار في الوقت الحالي 65 جنيها في السوق السوداء مقابل السعر الرسمي البالغ 45 جنيها.