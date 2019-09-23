رئيس إسرائيل يواصل مشاوراته النيابية ونتنياهو يصبح الأقرب للتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة

تل أبيب- (د ب أ):

يواصل رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين اليوم الاثنين المشاورات مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية التي تم انتخابها مؤخرا، تمهيدا لتسمية النائب الأوفر حظا ليُكلَف بمهمة تشكيل الحكومة القادمة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإنه من المقرر أن يعلن ريفلين اسم المرشح لتشكيل الحكومة بعد تسلمه النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية بعد غد الأربعاء.

وتأتي المشاورات بعد انتخابات جرت الثلاثاء الماضي ولم تسفر عن حسم فائز.

وكان ريفلين التقى أمس مع ممثلي العديد من الأحزاب، بترتيب ثقلها في البرلمان الجديد.

وأوصت "القائمة المشتركة"، التي تضم أحزابا عربية، ريفلين بتكليف بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض"، بتشكيل الحكومة. ولا توصي الأحزاب العربية عادة بتكليف مرشح، وكانت آخر مرة توصي فيها بمرشح عام 1992 عندما أوصت بتكليف إسحاق رابين.

تجدر الإشارة إلى أن القائمة جاءت في المرتبة الثالثة في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، بحصولها على 13 مقعدا.

ولم يسبق أن شاركت الأحزاب العربية في حكومة، ولا يُتوقع أن تشارك هذه المرة أيضا، إلا أنها تنوي دعم حكومة أقلية يقودها جانتس.

وبعد اجتماع مسؤولي حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، الشريك في القائمة، أعلن أنه لن يدعم جانتس. وتجدر الإشارة إلى أن للحزب ثلاثة مقاعد في البرلمان. ويعني هذا أن جانتس جمع عشرة مقاعد فقط من دعم القائمة المشتركة له، بينما لن تذهب المقاعد الأخرى لأي مرشح.

وأوصى حزبا "ليكود" و"شاس" بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما امتنع حزب "إسرائيل بيتنا" عن تقديم التوصية لصالح أي من المرشحين.

ويعني هذا أن نتنياهو سيجمع تأييد 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، في مقابل 54 لجانتس من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.