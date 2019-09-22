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السعودية تدين التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بكربلاء العراقية

09:42 م الأحد 22 سبتمبر 2019
السعودية تدين التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بكربلاء العراقية

علم السعودية

الرياض - (أ ش أ):

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء العراقية؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.. مجددًا رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.

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السعودية وزارة الخارجية السعودية العراق كربلاء العراقية

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