السعودية تدين التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بكربلاء العراقية
09:42 م الأحد 22 سبتمبر 2019
الرياض - (أ ش أ):
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء العراقية؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقدم المصدر - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.. مجددًا رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.
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