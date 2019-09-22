القائمة العربية المشتركة تعلن دعمها جانتز لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

القاهرة – مصراوي:

أعلنت القائمة العربية المشتركة، وهي ائتلاف 4 أحزاب عربية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، دعمها لرئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني جانتز، لرئاسة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وبدأت مشاورات رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي مع قادة الأحزاب الفائزة بالانتخابات على الهواء مباشرة كما جرى في شهر أبريل الماضي، لاختيار رئيس الحكومة المستقبلية.