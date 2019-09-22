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    القائمة العربية المشتركة تعلن دعمها جانتز لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

    06:07 م الأحد 22 سبتمبر 2019
    القائمة العربية المشتركة تعلن دعمها جانتز لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

    بيني جانتز

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت القائمة العربية المشتركة، وهي ائتلاف 4 أحزاب عربية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، دعمها لرئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني جانتز، لرئاسة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

    وبدأت مشاورات رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي مع قادة الأحزاب الفائزة بالانتخابات على الهواء مباشرة كما جرى في شهر أبريل الماضي، لاختيار رئيس الحكومة المستقبلية.

    بيني جانتز القائمة العربية المشتركة الحكومة الإسرائيلية إسرائيل حزب أزرق أبيض

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