الأربعاء.. الرئيس اللبناني يلقي كلمة لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة

بيروت - أ ش أ

يتوجه الرئيس اللبناني ميشال عون، ظهر الأحد المقبل، إلى نيويورك لرئاسة وفد بلاده خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقي عون يوم الأربعاء المقبل كلمة لبنان.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان لها اليوم – أن عون ستكون له لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وعدد من رؤساء الدول والوفود المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الرئيس اللبناني اطلع اليوم على التحضيرات المتعلقة بالزيارة، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة وموقف لبنان منها، كما وضع اللمسات الأخيرة على الكلمة التي سوف يلقيها باسم لبنان، والتي سيتناول فيها شئونا محلية وإقليمية ودولية.

وأضافت أن وجود الرئيس اللبناني ميشال عون في نيويورك، سيمثل فرصة للبحث في التفاصيل المتعلقة بالمبادرة التي سبق وطرحها بإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" والتي أقرتها الأمم المتحدة بأكثرية 165 صوتا يوم الاثنين الماضي.