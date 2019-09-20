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    روسيا تستعد لزيارة رئيس فنزويلا

    01:13 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    روسيا تستعد لزيارة رئيس فنزويلا

    الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

    موسكو - أ ش أ

    أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الاستعدادات جارية لزيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى روسيا.

    وقال بيسكوف لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الجمعة: "إن التحضيرات لهذه الزيارة جارية... تم بحث مثل هذه الاتصالات واللقاءات السياسية المرتقبة على مستوى وزارتي خارجية البلدين".

    يُذكر أن الرئيس الفنزويلي أعرب عن رغبته في زيارة روسيا منذ اندلاع الأزمة السياسية في بلاده مطلع العام الجاري، لكن الزيارة لم تتم حتى الآن. وكانت موسكو أيدت مادورا في مواجهة زعيم المعارضة خوان جوايدو المدعوم من واشنطن وعواصم أوروبية ودول في أمريكا اللاتينية.

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    نيكولاس مادورو فنزويلا روسيا موسكو دميتري بيسكوف

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