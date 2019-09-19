فرنسا أرسلت 7 خبراء إلى السعودية للتحقيق في هجمات أرامكو

القاهرة- (مصراوي):

قالت متحدثة باسم الجيش الفرنسي، الخميس، إن باريس أرسلت 7 خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في هجمات مُنشأتيّ أرامكو السعودية يوم السبت، من بينهم خبراء في المفرقعات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع الأرض/جو، بحسب رويترز.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، أمس الأربعاء، أن فرنسا سترسل خبراء إلى السعودية للمشاركة في تحقيقات تهدف إلى الكشف عن مصدر وطبيعة الهجمات، وفق بيان أصدره قصر الإليزيه في باريس.

وأعلنت السعودية في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، امتلاكها أدلة تؤكّد وقوف إيران وراء الهجوم الذي استهدف مُنشأتيّ النفط التابعتين لعملاق النفط السعودي يوم السبت، موضّحة أن الهجوم انطلق من الشمال وليس من اليمن كما زعم الحوثيون. وتقع كلًا من العراق وإيران شمال المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركي المالكي خلال المؤتمر: "بكل تأكيد إيران وراء الهجوم. وهو امتداد للهجوم الذي وقع في شهر مايو"، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف محطتي ضخ بترولية تابعتين لأرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف في منطقة الرياض.

وأضاف: "لدينا أدلة على تورط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة عبر وكلائها في اليمن".

وعرض صورًا لصواريخ قالت إنها استخدمت في الهجوم، وأعلنت في وقت سابق إنها "إيرانية الصنع". وذكر أن الهجوم وقع باستخدام 18 طائرة مُسيّرة و7 صواريخ كروز دقيقة من أنواع لا يملكها الحوثيون.

بدوره، رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب هي الخيار النهائي في التعامل مع إيران.

وقال للصحفيين خلال جولة تفقدية للجدار الذي يجري إنشاؤه على الحدود مع المكسيك، أمس الأربعاء: "هناك الكثير من الخيارات. هناك الخيار النهائي وهناك خيارات أقل من ذلك بكثير. وسوف نرى".

كان الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح السبت، واستهدف مُنشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية؛ هما "بقيق"، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، و"خريص" المجاورة التي تضم حقلاً نفطيًا شاسعًا شرق المملكة، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي.

وتسبب الهجوم في توقّف حوالي 50 بالمائة من إنتاج أرامكو بشكل مؤقت، لكنه لم يؤثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين، بحسب وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وحمّلت واشنطن طهران المسؤولية، لكن إيران قالت إن هذه الاتهامات "بدون أي دليل"، وانتقدت تجاهلها لإعلان جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم.

ويُعد هذا ثالث هجوم خلال 5 أشهر يتسبب في نشوب حريق بمُنشآت تابعة للشركة. ففي مايو الماضي، وقع هجوم محدود بطائرات مُسيّرة مُفخّخة استهدف محطتي ضخ بترولية تابعتين لأرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف في منطقة الرياض، ووصفته المملكة بـ"الجبان والإرهابي والتخريبي".