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الولايات المتحدة تندد بالهجمات الأخيرة في أفغانستان وتعلن رفضها التفاوض مع طالبان

07:35 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2019
الولايات المتحدة تندد بالهجمات الأخيرة في أفغانستان وتعلن رفضها التفاوض مع طالبان

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):

نددت الولايات المتحدة باستمرار الهجمات التي تشنها حركة طالبان في أفغانستان.

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان ، نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتفاوض بشأن اتفاق سلام ، بينما تواصل الحركة هجماتها على الشعب الأفغاني.

وجاء في البيان: "تفجير الثلاثاء في تجمع انتخابي بإقليم باروان أسفر عن مقتل نحو 30 مدنيا أفغانيا بمن فيهم نساء وأطفال، بينما أسفر هجوم انتحاري في كابول قرب وزارة الدفاع والسفارة الأمريكية عن مقتل أكثر من 20 أفغانيا".

وأضاف: "الولايات المتحدة تدين بشدة هجمات طالبان الجبانة".

ستيفاني جريشام الولايات المتحدة أفغانستان طالبان البيت الأبيض

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