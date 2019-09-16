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قوات إسرائيلية تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

09:49 ص الإثنين 16 سبتمبر 2019
قوات إسرائيلية تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

القوات الإسرائيلية

تل أبيب- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 19 فلسطينيًا في الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه "يشتبه في ضلوع المعتقلين في نشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".

ولم تذكر الهيئة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".​

القوات الإسرائيلية الضفة الغربية الإرهاب تل أبيب

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