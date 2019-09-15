وزير الخارجية التركي: تصريحات نتنياهو "محاولة انتخابية دنيئة"

أنقرة- (د ب أ):

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ضم أراض من الضفة الغربية هي "محاولة دنيئة لكسب بضعة أصوات إضافية في الانتخابات".

وأضاف في كلمة خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، الأحد، أن "إسرائيل تستمد الجرأة من دعم بعض الدول، وتواصل سياساتها العدوانية التي أخذت تتحول إلى نظام تمييز عنصري".

وتابع: "لو أن الأمة بأسرها أبدت رد فعل موحدا، لما وصلت المخططات والسياسات والتصرفات المتهورة للولايات المتحدة وإسرائيل إلى هذا الحد إطلاقا".

وتعهد نتنياهو مؤخرا بـ "فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت" بالضفة الغربية في حال فاز في الانتخابات بعد غد الثلاثاء.

وقوبلت تصريحات نتنياهو بإدانات عربية ودولية أكدت أن الإقدام على هذه الخطوة ينسف عملية السلام.

ولفت أوغلو إلى أن تصريحات نتنياهو من شأنها "القضاء على أمل إحلال سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع: "إسرائيل تتابع عن كثب تفرقنا، وتستفيد من نقطة ضعفنا هذه، والأكثر من ذلك، فإن إسرائيل تعتبر صمت بعض أعضاء منظمة التعاون الاسلامي، على ممارساتها غير القانونية في إطار صفقة القرن المزعومة، قبولا بتلك الممارسات".

وأضاف أن "الحضور الوزاري القليل في هذا الاجتماع المصيري، ستفسره إسرائيل على أنه ضعف آخر".