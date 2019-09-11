  • عاجل:"مفيش ارتفاع حرارة تاني".. الأرصاد: الطقس في تحسن مستمر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التربية الرياضية ذكرى 11 سبتمبر تنسيق المرحلة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة العام الدراسي الجديد أسعار الذهب الطقس

    الكويت تدين بشدة نية نتنياهو ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة

    05:33 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    الكويت تدين بشدة نية نتنياهو ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة

    علم الكويت

    الكويت - (أ ش أ)

    أدانت الكويت واستنكرت بأشد العبارات، ما أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، حال فوزه في الانتخابات القادمة.

    وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن مثل هذا الإعلان، يعد اعتداء خطيرا وصارخا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلا عما يمثله من تقويض للجهود الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل.

    وشدد المصدر على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية في رفض هذا الإعلان، واعتبار ما قد يسفر عنه باطلا ولا يرتب أي أثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني.

    وأكد موقف الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعيات الدولية، التي في مقدمتها مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الكويت بنيامين نتنياهو الضفة الغربية فلسطين إسرائيل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان