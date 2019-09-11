الكويت تدين بشدة نية نتنياهو ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة

الكويت - (أ ش أ)

أدانت الكويت واستنكرت بأشد العبارات، ما أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، حال فوزه في الانتخابات القادمة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن مثل هذا الإعلان، يعد اعتداء خطيرا وصارخا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلا عما يمثله من تقويض للجهود الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل.

وشدد المصدر على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية في رفض هذا الإعلان، واعتبار ما قد يسفر عنه باطلا ولا يرتب أي أثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني.

وأكد موقف الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعيات الدولية، التي في مقدمتها مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.