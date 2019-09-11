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    في أول زيارة خارجية.. رئيس الوزراء الإيطالي يتوجه إلى بروكسل

    12:06 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    في أول زيارة خارجية.. رئيس الوزراء الإيطالي يتوجه إلى بروكسل

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

    روما- (د ب ا):

    يتوجه رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إلى بروكسل اليوم الأربعاء، في أول زيارة خارجية له بعد إعادة تنصيبه رئيسا للوزراء، وذلك من أجل حشد الدعم لتغيير قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وانضباط الموازنة.

    وتريد السلطات الإيطالية توسيع مشاركة دول الاتحاد الأوروبي، في التعامل مع عبء المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا و تخفيف القواعد النقدية لمنطقة اليورو من أجل تطبيق سياسة موازنة توسيعية وإحياء الاقتصاد المتعثر.

    وكتب كونتي عبر فيسبوك قبل مباحثاته مع قادة الاتحاد الأوروبي: " ليس لدينا وقت لنضيعه في أوروبا: اعتبر أن المضي لتنفيذ ثلاثة أهداف أساسية واستراتيجية لإيطاليا ومن أجل مصلحة الإيطاليين أولوية بالنسبة لي".

    ويهدف كونتي إلى: مراجعة معاهدة الاستقرار والنمو، التي تعد دليل القواعد النقدية لمنطقة اليورو، وتغيير ما يطلق عليه قواعد دبلن، التي تجعل الدول الواقعة بجنوب أوروبا مثل إيطاليا مسؤولة بصورة أساسية عن المهاجرين الوافدين عبر البحر وتعزيز الاستثمارات في جنوب إيطاليا، الذي يعد الأكثر فقرا.

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