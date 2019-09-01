أردوغان: المستجدات في سوريا وشرق المتوسط مصيرية لتركيا

اسطنبول - (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن المستجدات في سورية وشرق المتوسط تعد مسألة مصيرية بالنسبة لبلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في اجتماع لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) في ولاية قونية وسط البلاد، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأكد أردوغان أن تركيا لا يمكنها الاكتفاء بمشاهدة هذه المستجدات.

وأوضح أن أوضاع منطقة شرق الفرات في سورية على طاولة أجندة الدراسة، قائلا: "مصممون على تطهير شرق الفرات من بؤر الإرهاب".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده مستجدات في غاية الأهمية على جميع الأصعدة اعتبارا من مكافحة الإرهاب إلى الاقتصاد، ومن السياسة الخارجية إلى الداخلية، ومن الصناعات الدفاعية إلى الطاقة.

وأوضح أن القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام التركي، ذات طابع يمكن أن تضع بصمتها على مستقبل الشعب التركي وحاضره.