فرنسا تعلق على التطورات في جنوب لبنان

القاهرة – مصراوي:

دعت وزارة الخارجية الفرنسية أطراف التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى تحمل المسئولية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية مطالبة الخارجية للأطراف بالهدوء "ندعو الجميع إلى تحمل مسؤولية العودة السريعة إلى الهدوء".

كان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أجرى اتصالات هاتفية بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار بالرئاسة الفرنسية، وطالبهما بالتدخل لتهدئة الأوضاع في جنوب لبنان.

وهدأت التوترات على الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف حزب الله لآلية عسكرية ردت عليها تل أبيب بصف مواقع في الداخل اللبناني.

وقال حزب الله إنه تم تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة " افيفيم" شمالي دولة الاحتلال، وقال في بيان إن "مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر هي التي نفذت العملية، وتمكنت من تدمير الآلية العسكرية وقتل وجرح من فيها".

كما نقل الحزب في بيان أن "الآلية المستهدفة هي ناقلة جند وفيها عدد من الجنود الإسرائيليين، وأن طواقم الإخلاء التابعة للاحتلال كانت على مرأى ومرمى من المقاومة".

تبع عملية حزب الله قصف لدولة الاحتلال على مناطق جنوبي لبنان توقف بحسب الوكالة الرسمية في لبنان في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي.