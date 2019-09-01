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    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس وزراء لبنان

    06:50 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس وزراء لبنان

    وزير الخارجية سامح شكري

    القاهرة – مصراوي:

    قالت الوكالة الرسمية في لبنان، الأحد، إن وزير الخارجية سامح شكري اتصل هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاطلاع على آخر التطورات بعد التصعيد مع دولة الاحتلال.

    وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام إن الحريري تلقى اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية سامح شكري "تم خلاله التشاور في آخر التطورات على الحدود الجنوبية".

    وهدأت التوترات على الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف حزب الله لآلية عسكرية ردت عليها تل أبيب بصف مواقع في الداخل اللبناني.

    وقال حزب الله إنه تم تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة " افيفيم" شمالي دولة الاحتلال، وقال في بيان إن "مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر هي التي نفذت العملية، وتمكنت من تدمير الآلية العسكرية وقتل وجرح من فيها".

    كما نقل الحزب في بيان أن "الآلية المستهدفة هي ناقلة جند وفيها عدد من الجنود الإسرائيليين، وأن طواقم الإخلاء التابعة للاحتلال كانت على مرأى ومرمى من المقاومة".

    تبع عملية حزب الله قصف لدولة الاحتلال على مناطق جنوبي لبنان توقف بحسب الوكالة الرسمية في لبنان في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

    سامح شكري رئيس وزراء لبنان سعد الحريري قصف لبنان الاحتلال الإسرائيلي
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