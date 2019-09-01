الحريري يتصل بعون ويطلع من قائد الجيش على آخر التطورات

بيروت - (د ب أ):

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالًا هاتفيا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووضعه في أجواء الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها، كما اطلع من قائد الجيش العماد جوزيف عون على الإجراءات التي يتخذها الجيش، بعد استهداف حزب الله لآلية عسكرية إسرائيلية.

وكان الحريري قد طلب عصر اليوم الأحد، تدخل أمريكا وفرنسا والمجتمع الدولي لمواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية، خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون. كما تابع تطورات الأوضاع في جنوب لبنان.

وكانت مجموعة من "حزب الله" قد استهدفت بعد ظهر اليوم الأحد آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم داخل إسرائيل وددمرتها وقتلت وجرحت من فيها.

وأعلن بيان صادر عن المقاومة الإسلامية أنه"عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 أيلول 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

وردّت إسرائيل بقصف مدفعي بعد العملية، استهدف سهل منطقة مارون الراس جنوب لبنان، بقذائف حارقة،كما امتد القصف إلى محيط بلدة يارون الجنوبية، بحسب ما أعلنت قناة المنار التابعة لحزب الله، التي أكّدت أن القصف طاول أماكن غير سكنية.