طالبان تشن هجوما منسقا على مدينة أفغانية

كابول - (د ب ا):

شن متمردون حركة طالبان هجوما منسقا على مدينة أفغانية اليوم الأحد.

وقال مسؤولون اليوم إن مسلحي طالبان هاجموا مدينة بول أي خمري، عاصمة إقليم باجلان بشمال شرق أفغانستان في وقت مبكر من اليوم.

ويعد هذا ثاني هجوم تتعرض له المدينة خلال يومين.

وقال حياة الله وافا العضو بمجلس الإقليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن المسلحين دخلوا منازل المدنيين، ويهاجمون القوات الأفغانية من هذه المواقع في منطقتين بالمدينة، بعدما سيطروا عليهما.

وقال وافا وعضوان آخران بمجلس الإقليم إن القتال مازال مستمرا في منطقتين على الأقل بالمدينة.

وأضاف وافا أن تعزيزات القوات لم تصل بعد. وقال " نحن ننتظر وقوع كارثة، وربما تقع مدينة بول أي خمري في أيدي طالبان بحلول منتصف اليوم، إذا لم يتحرك وزيرا الدفاع والداخلية سريعا".