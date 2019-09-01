الجيش اللبناني يحذر من استخدام الطائرات المسيرة خلال إحياء مراسم عاشوراء

بيروت - (د ب أ):

حذرت قيادة الجيش اللبناني اليوم الأحد من استخدام الطائرات المسيرة خلال إحياء مراسم عاشوراء .

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش ، في بيان بثته "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم: "بمناسبة إحياء ذكرى مراسم عاشوراء، تحذر قيادة الجيش جميع المواطنين من استخدام الطائرات المسيرة طيلة فترة إحياء هذه المراسم في أجواء مناطق الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، والنبطية، وصور، وبعلبك والهرمل، من الوقوع تحت طائلة الملاحقة القانونية".

وكان الأمين العام لحزب الله تحدث عن موضوع الطائرات المسيرة في كلمته أمس بمناسبة إحياء أولى ليالي عاشوراء ، قائلا: "هذا الموضوع صبرنا عليه كثيرا، منذ التحرير في عام 2000، وبعد 2006، مع أنها خرق أمني، وتجمع معلومات"، معلنا أن "المرحلة الجديدة، تعني إسقاط المسيرات في السماء اللبنانية، وهذا حق لنا".

وأضاف نصر الله :"ذلك لا يعني أننا سنسقط كل مسيرة، وبشكل يومي، وإنما نحن سنعمل بشكل معين وخطط معينة، ونحن نعمل بإرادتنا، ونختار الزمن والحيثيات".