  • عاجل:مباشر.. ليفربول 4 - 0 نوريتش.. أوريجي يسجل الرابع

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار معهد الأورام اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    موسكو: نتعامل مع تحذيرات تدخل الاستخبارات الأمريكية في الشأن الصيني بجدية

    08:37 م الجمعة 09 أغسطس 2019
    موسكو: نتعامل مع تحذيرات تدخل الاستخبارات الأمريكية في الشأن الصيني بجدية

    المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا

    موسكو - (أ ش أ):

    أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها تأخذ التصريحات التي أعلنتها السلطات الصينية عن تدخل الاستخبارات الأميركية في الشئون الداخلية لبكين على محمل الجد.

    وقالت المتحدثة -في بيان صحفي اليوم الجمعة- "لقد استمعنا بالفعل إلى تصريحات القيادة الصينية، التي اتهمت بشكل مباشر عددا من وكالات الاستخبارات الغربية ومنها الاستخبارات الأمريكية، بالتدخل في الشئون الداخلية للصين".

    وأضافت "نحن نأخذ هذه المعلومات على محمل الجد، خاصة أن الأمر يتعلق بالمشاركة الملموسة لهذه الاستخبارات في تنظيم أعمال الشغب في هونج كونج التابعة لجمهورية الصين الشعبية".

    هذا المحتوى من

    Asha
    ماريا زاخاروفا الاستخبارات الأمريكية الصين

    الخبر التالى:

    أفراد حراسة يعتدون بالضرب على لاجئ في ألمانيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان