موسكو: نتعامل مع تحذيرات تدخل الاستخبارات الأمريكية في الشأن الصيني بجدية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها تأخذ التصريحات التي أعلنتها السلطات الصينية عن تدخل الاستخبارات الأميركية في الشئون الداخلية لبكين على محمل الجد.

وقالت المتحدثة -في بيان صحفي اليوم الجمعة- "لقد استمعنا بالفعل إلى تصريحات القيادة الصينية، التي اتهمت بشكل مباشر عددا من وكالات الاستخبارات الغربية ومنها الاستخبارات الأمريكية، بالتدخل في الشئون الداخلية للصين".

وأضافت "نحن نأخذ هذه المعلومات على محمل الجد، خاصة أن الأمر يتعلق بالمشاركة الملموسة لهذه الاستخبارات في تنظيم أعمال الشغب في هونج كونج التابعة لجمهورية الصين الشعبية".