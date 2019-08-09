تركيا تحصل على مليار دولار من الصين في اتفاق تبادل عملات

إسطنبول - (د ب أ):

تلقت تركيا أموالا من الصين تبلغ قيمتها مليار دولار في يونيو في صفقة تبادل عملات ترجع إلى 2012، بحسب مصادر مطلعة.

وقال أحد المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لخصوصية المعلومات إن عملية الضخ هذه تعد المرة الأولى التي تحصل فيها تركيا على مثل هذا المبلغ الكبير بموجب اتفاق مبادلة الليرة واليوان مع بكين، وعززت الأموال الاحتياطي الأجنبي التركي في شهر شهد انتخابات، وفي وقت كانت فيه تحت تدقيق شديد من المستثمرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقعت تركيا والصين اتفاق تبادل العملات قبل سبع سنوات، وتقوم الدولتان بتجديد الاتفاق كل ثلاث سنوات، وتحاول تركيا التوقيع على اتفاقات مماثلة مع شركاء آخرين ووقعت عقدا مع قطر العام الماضي ، وفي ظل الاتفاق الموقع مع قطر حصلت تركيا على ثلاثة مليارات دولار من الدولة الخليجية.

يظهر ضخ الأموال من الصين أن تركيا تحرز تقدما في الجهود لتنويع مصادر الاستثمار الأجنبي وسط توترات غير مسبوقة مع الغرب، وقال وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق أن الاقتصاد الأسيوي شريك واعد تحتاج تركيا لجذب الاستثمار منه.

ورفض البنك المركزي التركي التعليق. ولم يتسن الحصول على تعقيب بنك الشعب الصيني.